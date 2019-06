Straf met uitstel voor vervalsen van attest van goed gedrag en zeden TVDZM

21 juni 2019

14u00 0 Duffel Een man uit Duffel heeft een celstraf van achttien maanden met probatie-uitstel gekregen voor het vervalsen van een getuigschrift van goed gedrag en zeden. De man had dat attest nodig voor zijn werk als leerkracht maar kon dat niet voorleggen omdat hij in het verleden al verschillende veroordelingen had opgelopen voor diefstallen.

“Ik stond vijf jaar in het onderwijs en deed dat graag. Omdat ik mijn job niet wilde verliezen, ben ik een stommiteit begaan”, verklaarde man vorige maand aan de rechter. Naast het vervalsen van het attest, stond de Duffelnaar ook nog terecht voor drie diefstallen. Zo probeerde hij vorig jaar in Sint-Katelijne-Waver ervandoor te gaan met enkele nieuwe schoenen. Eerder pleegde hij twee gelijkaardige diefstallen in Wommelgem. De verdediging betwistte de feiten niet en kaderde ze binnen de financiële problemen waarmee beklaagde had te maken. Het parket vorderde onder meer omwille van zijn strafregister een effectieve celstraf maar daar ging de rechter niet op in. Een kompaan van de Duffelnaar bij de diefstallen in Wommelgem kreeg van de rechter een effectieve celstraf van zes maanden. Zij liet niet enkel verstek gaan maar beschikte intussen ook al over een bijzonder zwaar strafregister. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is niet bekend.