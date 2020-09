Straatnaambord Clem. Van Winkelstraat op zaterdag onthuld: vrouwelijke straatnaam is Duffelse primeur Antoon Verbeeck

21 september 2020

09u52 0

In Duffel wordt op zaterdag de Clem. Van Winkelstraat officieel ingehuldigd. De nieuwe straatnaam voor een zijstraat van de Groenstraat is een eerbetoon aan Clementina ‘Clem’ Van Winkel-Herinckx die eind vorige eeuw burgemeester van Duffel was. “De straatnaam is een blijvende herinnering aan haar volgehouden inspanningen om van ‘haar’ Duffel een gemeente te maken waar het aangenaam vertoeven is. Dat de straat de naam van een vrouw gekregen heeft, is ook een primeur voor onze gemeente”, klink het bij het lokaal bestuur. Van Winkel-Herinckx zorgde destijds ook zelf voor een primeur door als eerste vrouw in Duffel de burgemeesterssjerp te dragen. In 2015 overleed ze op 87-jarige leeftijd in het AZ Sint-Maarten in Mechelen.