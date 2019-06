Stelende leraar vervalst attest voor goed gedrag en zeden Wannes Vansina

03 juni 2019

15u02 3 Duffel Een man uit Duffel moest zich maandag voor de correctionele rechtbank verantwoorden omdat hij tot twee keer toe een getuigschrift van goed gedrag en zeden vervalste. Hij had dat nodig voor zijn werk als leerkracht, maar kon dat niet voorleggen omwille van verschillende veroordelingen voor diefstallen.

De man gaf op het moment van de vervalsingen les in een BUSO-school. Elk jaar moest hij een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan zijn werkgever, maar aangezien hij veroordeeld was wegens diefstal kon hij geen blanco exemplaar bezorgen. “Ik stond vijf jaar in het onderwijs en deed dat graag. Omdat ik mijn job niet wilde verliezen, heb ik een stommiteit begaan”, verklaarde man aan de rechter.

Hij moest zich niet alleen verantwoorden voor de vervalsingen, maar ook voor drie diefstallen. In september vorig jaar werd hij in de Hubo in Sint-Katelijne-Waver betrapt toen hij met onder meer nieuwe schoenen trachtte buiten te wandelen. Eerder zou hij ook twee keer hebben gestolen uit de Makro in Wommelgem.

Gevuld strafblad

Alles samen vorderde de aanklager gezien het reeds goed gevulde strafblad van de man (vier politierechtbank- en vier correctionele veroordelingen, telkens voor diefstal) 2 jaar effectief en een geldboete van 1.600 euro. De verdediging verklaarde de diefstallen door de schuldenproblematiek waarin de man verzeild raakte ten gevolge van een echtscheiding en vroeg een drong aan op een straf met probatie-uitstel.

Een vrouw met een nog langer strafblad die betrokken was bij een van de diefstallen bij Makro, kijkt aan tegen 6 maanden en 800 euro. Zij liet maandag verstek gaan.