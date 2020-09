Sporting Club Duffel wint eerste officiële wedstrijd in zijn bestaan en is ambitieus: "Snel weg uit vierde provinciale” Kevin De Munter

16 september 2020

08u06 0 Duffel Na het faillissement van KFC Duffel vorig seizoen beloofde voorzitter Denis Raveschot ook dit jaar voetbal aan de Rooienberg en hij hield woord. Sporting Club Duffel zag het levenslicht in vierde provinciale en nam nagenoeg de volledige kern van de buren van VV Duffel in dienst. Een switch die heel wat stof deed opwaaien in Duffel, maar intussen wordt er vooral aan voetbal gedacht. En kijk. SC Duffel won zondag de eerste wedstrijd in zijn bestaan met 5-1 van Reet SK.

“Over de overstap van de VV Duffel-kern naar Sporting Club Duffel is al heel veel inkt gevloeid, maar de waarheid las ik nog niet”, aldus SC-trainer Christof Van Camp, die zelf ook verhuisde. “Hoe de vork dan wel in de steel zat? Ik vond dat VV Duffel hoger mocht mikken in tweede provinciale dan de jaarlijkse middenmoot en het grootste deel van de groep, die er ook al jarenlang samen speelde, volgde mij in die mening. In januari vroegen we het VV-bestuur om een toekomstvisie in combinatie met een aantal gerichte versterkingen om die ambities te realiseren en gaven we ook een duidelijke deadline mee.”

“Ondertussen kreeg ik telefoon met de vraag of ik interesse had om op het laagste niveau, maar mét enige ambitie te herbeginnen met een nieuwe club in Duffel. Enig probleem: er waren geen spelers. Ik heb daar toen eerlijk op geantwoord dat ik onze deadline afwachtte. Want mocht het VV Duffel-bestuur toen op onze vraag zijn ingegaan, waren we gewoon daar gebleven.”

“Maar de gevraagde versterkingen bleken financieel onmogelijk en daarop gaven die ‘harde kern’ van de spelersgroep en ikzelf aan dat we zouden vertrekken. De spelers hadden ook geen zin in om verder af te zakken met VV Duffel, wilden graag met mij verder en liefst van al zelf nog enkele jaren samen voetballen met inzet. Lees: voor de prijzen in plaats van de grijze middenmoot. Zo vielen alle puzzelstukjes samen en alleen daarom kozen we voor de overstap.”

“Als geboren Duffelaar weet ik hoe gevoelig de hele materie ligt. Ik kreeg zelf ook mijn jeugdopleiding bij het vroegere KFC en speelde later acht jaar in het eerste elftal van VV Duffel. Maar dit is de enige waarheid in tegenstelling tot alle complottheoriën die overal de ronde deden.”

Ambitieuze neofiet

Zaak gesloten en dus konden Van Camp en zijn groep zich focussen op hun nieuwe sportieve uitdaging in vierde provinciale, weliswaar twee reeksen lager dan vorig seizoen. “Iedereen zegt dan wel dat ik hoger moet mikken, maar ik ben ambitieus in de reeks waar ik op dat moment werk”, zegt hij. “Onze ambities? Zo snel mogelijk weg geraken uit vierde provinciale en liefst nog dit seizoen. Let wel, dat zeg ik met het grootste respect voor onze tegenstanders. Want niemand van ons die er nog maar aan denkt om deze reeks te onderschatten. Iedereen is wel een hoger niveau gewend en heeft ervaring, maar niet op dit niveau en dat is net onze grootste tekortkoming. We zijn voor iedereen de uitgesproken favoriet, maar ik liet me vertellen dat ook ondermeer Hove, Nielse en Los incas over ploegen met kwaliteit beschikken. Om maar te zeggen dat we zeker niet over onze tegenstand heen zullen walsen.”

“Mijn groep is absoluut een goede groep, maar iedereen moet beschikbaar zijn en in een tegelijkertijd ook oudere kern als deze, steken als eens vaker kleinere kwaaltjes de kop op. We zullen ons misschien niet snel nerveus laten maken, maar er kunnen ons wel nog op andere manieren lesjes worden geleerd. (lacht) Voorzichtig zijn en niet op de zaken vooruit lopen is dus de boodschap.”