Sportieve Duffelaars gezocht voor Litouwse Sportspelen in Rooienberg Antoon Verbeeck

10 juni 2019

15u56 1 Duffel Sportcentrum Rooienberg krijgt volgend weekend alle Litouwers, Esten en Letten die werkzaam zijn of wonen in de Benelux over de vloer voor hun jaarlijkse Litouwse Sportspelen. Dit jaar kunnen ook inwoners van Duffel deelnemen aan de sportieve ontmoeting.

De Baltische deelnemers nemen het in verschillende sporten tegen elkaar op: basketbal, tennis, badminton, tafeltennis, schaken, dammen, atletiek, zwemmen, voetbal, volleybal, petanque en de familie-aflossingsrace. Topper moet het zevenlandentornooi worden in het voetbal en in het basketbal: ploegen uit Litouwen, Estland, Letland, Nederland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk en Duffel zullen het tegen elkaar opnemen. “We zijn nog op zoek naar Duffelaars die een voetbal- of basketbalploeg willen vormen om het dan op te nemen tegen het internationale gezelschap. Een basketbalploeg bestaat uit vier spelers: de wedstrijden worden drie tegen drie gespeeld op een half veld. Voor het voetbal zoeken we een ploeg van elf spelers: er wordt zeven tegen zeven gespeeld op een half voetbalveld. Uiteraard kunnen Duffelaars zich ook voor de andere sporttakken inschrijven, de minimumleeftijd is 13 jaar”, deelt het lokaal bestuur mee. Het inschrijvingsgeld bedraagt 11 euro per persoon en betaal je de dag zelf aan de Litouwse organisatie. Inschrijven kan tot en met woensdag 12 juni op www.duffel.be/litouwse_spelen.