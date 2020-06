Sporthal Rooienberg terug open Antoon Verbeeck

10 juni 2020

08u39 0 Duffel Door de versoepeling van de coronamaatregelen is sporten in sporthal Rooienberg terug toegestaan. Om de heropstart veilig te laten verlopen, vraagt lokaal bestuur Duffel aan de sporters om rekening te houden met enkele afspraken.

“De Nationale Veiligheidsraad laat sinds deze week indoor sporten toe onder bepaalde voorwaarden. We zijn blij dat we sporters terug welkom kunnen heten in hun vertrouwde sportaccommodatie. We hebben tijdig de nodige maatregelen genomen om een heropstart veilig te laten verlopen. We vragen sporters om daar dan ook rekening mee te houden”, vertelt burgemeester Sofie Joosen (N-VA).

Afgesproken tijd

Een unit of sportzaal reserveren kan via www.duffel.be/webshop. Om te vermijden dat verschillende sportbubbels met elkaar in aanraking komen, kan je enkel per blok van anderhalf uur reserveren. “We vragen vooral, om buiten de gebruikelijke hygiënemaatregelen, zeker op het afgesproken tijdstip en dus niet vroeger of later naar de sporthal te komen”, klinkt het. Alle afspraken rond het gebruik van de sporthal vind je via deze link.