Speelpleintje Het statige standbeeld heeft nieuwe speeltoestellen Antoon Verbeeck

06 juli 2019

08u47 0

Speelpleintje Het statige standbeeld, tussen de Merodestraat, Kremerslei en Biesaard heeft onlangs nieuwe speeltoestellen gekregen. Kinderen kunnen er zich voortaan uitleven op een nieuw klimtoestel, een familieschommel en een graafkraantje. “Glijden op de kabelbaan kan pas vanaf maandag 8 juli. De betonnen voet moet nog uitdrogen. De aannemer zal ook nog een zitje aan de kabelbaan hangen. In de winter voorzien we nog fietsbergjes en extra groenaanplanting. In het voorjaar van 2020 vernieuwen we de peutertoestellen en het zitmeubilair”, deelt het lokaal bestuur mee, dat een feestelijk openingsmoment zal organiseren wanneer alle werken zijn afgerond. “Heb je nog vragen bij de vernieuwing? Neem dan gerust contact op met het vrijetijdsloket”, klinkt het nog.