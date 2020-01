Speelpleinanimatoren voor Speelkriebel gezocht Antoon Verbeeck

06 januari 2020

Speelpleinwerking Speelkriebel uit Duffel zoekt nieuwe krachten voor tijdens de schoolvakanties. Op woensdag 12 februari geven animatoren en het lokaal bestuur een woordje uitleg tijdens een infomoment in Kasteel De Locht aan de Liersesteenweg. “Duffelse kinderen en jongeren van 6 tot 12 jaar kunnen zich tijdens de paas- en zomervakantie uitleven op Domein De Locht. Om hen een onvergetelijke vakantie te bezorgen, is lokaal bestuur Duffel op zoek naar animatoren. Om animator te worden, moet je minimum 16 jaar zijn”, klinkt het. Het infomoment start om 17.30 uur. Je kan jezelf nu ook al als animator inschrijven via www.duffel.be/animatorspeelkriebel. Het is eveneens mogelijk om je stage als ‘animator in het jeugdwerk’ op het speelplein te doen.