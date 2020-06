Sluikstorter dumpt wasmachine en bed in Muggenbergpark: “Dit is respectloos voor omgeving en buurt” Antoon Verbeeck

04 juni 2020

09u47 0

Na melding van een Duffelaar kon de technische dienst op woensdag onder andere een wasmachine, enkele matrassen en een bed ophalen in het Muggenbergpark. De politie zoekt nog naar identiteit van de sluikstorter. Milieuschepen in Duffel Theo Boel (N-VA) spreekt van een misdaad en kondig maatregelen aan. “Dit is totaal respectloos voor de omgeving, voor de buurt en voor de bezoekers van het park”, reageert Boel. “De vervuiler is te vinden in alle lagen van de bevolking. Een profiel is niet af te bakenen tenzij dat het gaat om mensen die geen respect hebben voor de leefomgeving in brede zin. Spijtig genoeg blijkt uit de eerste vaststellingen dat er in dit geval geen duidelijke aanknopingspunten zijn om de dader te identificeren.”

Duffel Acties

“Een beleidsmatige en brede aanpak van het probleem is noodzakelijk. Duffel heeft hiertoe al stappen gezet en is volop bezig met het uitwerken en verfijnen van een plan van aanpak.Een kernteam zal zich buigen over mogelijke acties en een manier van aanpak. De aankoop van een mobiele camera staat sowieso al op de planning en we denken ook aan het aannemen van een GAS-ambtenaar. Daarnaast komt er nog een nieuw vuilnisbakkenplan, dat de huidige en interessante nieuwe locaties in kaart brengt. Nieuwe vuilnisbakken zullen geplaatst worden op basis van bereikbaarheid, zichtbaarheid en looplijnen”, legt Boel uit. “We moeten bij het inrichten van openbare ruimte ook meer en meer bekijken hoe we sluikstorten kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door de donkere hoekjes weg te laten. Het probleem volledig oplossen vergt een mentaliteitswijziging. Het bestuur wil een proper Duffel waar het aangenaam is om te leven. Met vereende kracht zal daar aan gewerkt worden.”