Scholieren meisjes Duffel zilver op BK estafette 4x800m Bart Spruijt

22 september 2020

10u45 0

De scholieren meisjes van Ac Duffel pakten zilver op het BK estafette 4x800m in Moeskroen zaterdag. Ondanks een fenomenale remonte van slotloopster Emma Vandeghinste kwamen ze twee tellen tekort voor de titel.

Alle vier de scholieren van Ac Duffel presteerden op niveau. Ze brachten het stokje 8 keer rond de piste in 9.34.95. “De meisjes hebben allemaal goed gelopen”, vindt Ac Duffel-coach Marc Nevens. “De tussentijden waren sterk: Elke De Dobbelaere en Emma Vanhoeck klokten 2.25, Noor Quintelier 2.26 en Emma Vandeghinste is geëindigd in 2.16. Emma Vandeghinste vertrok pas in vierde positie. Ze had een 80-tal meter achterstand op de koploopster. Ze is heel snel naar voren gelopen en kwam zelfs nog tot bij de leidster. Maar in de laatste rechte lijn kwam ze dan logischerwijze tekort, want Jana Kluskens kon nog versnellen. Emma zei me: ‘Ik heb het geprobeerd, maar het ging niet meer.’ Geen schande natuurlijk. Ze hebben het alle vier super gedaan en een mooie tijd neergezet.” Voor zilver hadden ze vooraf getekend in het kamp van Ac Duffel. “Voor de wedstrijd geloofde Emma Vandegehinste zelfs niet dat ze het podium zouden halen. Zelf had ik vooraf op een derde plek gehoopt. Dus ze hebben de verwachtingen overtroffen. We waren heel gelukkig. Dat is het belangrijkste”, stelt de coach.

Scholieren jongens vierde

Het scholierenteam (Thomas Andries, Yeabsere Van Den Bulck, Wannes Speelman en Jeroen Leijssenaar) werd vierde op de 4x800m in 8.29.80. “Onze jongens hadden iets minder geluk. Ze liepen een super sterke wedstrijd. Drie liepen een persoonlijk record en de andere benaderde z’n beste tijd. Tja, dan heb je het goed gedaan en kun je niemand iets verwijten. Maar ze werden helaas nipt vierde, maar zij mogen natuurlijk fier zijn op hun prestatie”, aldus Nevens.

Cadetten meisjes LYRA goud

De cadetten meisjes van Ac Lyra keerden huiswaarts met goud van het BK estafette. Jutta Hutsebaut, Linde Vermeiren, Lena Min en Kjesti Mariën brachten op de 4x100m het stokje rond de piste in 49.64. Vorig jaar pakten de cadetten van Ac Lyra ook al goud, toen zelfs nog in een iets snellere tijd van 49.52.