Riolering Dr.Jacobsstraat, De Meesterstraat en stuk Hoogstraat onder handen genomen Antoon Verbeeck

26 augustus 2019

Een aannemer zal tot en met woensdag de riolen in de Dr.Jacobsstraat, De Meesterstraat en de Hoogstraat, het gedeelte Berkhoevelaan en Provinciestraat, reinigen. In de straten waar de werken gebeuren geldt een parkeerverbod. Op sommige momenten zal de aannemer de Dr.Jacobsstraat, De Meesterstraat of een gedeelte van de Hoogstraat moeten sluiten voor het doorgaand verkeer. Enkel plaatselijk verkeer, bussen van De Lijn, voetgangers en fietsers kunnen dan passeren.