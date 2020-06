Reynaers verlaagt CO2-voetafdruk: “Kiezen voor koolstofarm aluminium” Wannes Vansina

22 juni 2020

09u52 0

Het bekende Reynaers Aluminium in Duffel beperkt zijn CO2-voetafdruk. Het bedrijf in architecturale raam-, deur- en gevelsystemen zal voortaan meer aluminium aankopen geproduceerd met groene energiebronnen. “Het aluminium dat momenteel in Europa wordt gebruikt, is goed voor een gemiddelde voetafdruk van 8,6 kg CO2 per kg aluminium. Het grootste deel van deze CO2 wordt veroorzaakt door de energiebron. Door de aankoop van koolstofarm primair aluminium verlaagt ons bedrijf de gerelateerde CO2-uitstoot met meer dan een kwart”, zegt Erik Rasker, CTO van Reynaers. Hij wijst er verder op dat de productie van aluminium alsmaar energie-efficiënter gebeurt en dat het metaal eindeloos kan worden gerecycleerd zonder kwaliteitsverlies.