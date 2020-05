Regenboogvlag wappert in Duffel van 17 tot 31 mei Antoon Verbeeck

15 mei 2020

14u23 1 Duffel Het lokaal bestuur Duffel zal vanaf 17 mei, de internationale dag tegen holebifobie en transfobie, de regenboogvlag uithangen.

“De vlag staat voor solidariteit tegenover alle burgers, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie. Ook in deze crisisperiode zijn we er voor elke Duffelaar. Op deze manier tonen wij aan dat ook wij hen een plaats willen geven in onze samenleving”, zegt schepen van Welzijn en Gelijke Kansen Luc Van Houtven (CD&V). De vlag blijft uithangen tot en met 31 mei.