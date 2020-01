Recyclagemobiel zamelt klein recycleerbaar afval in tijdens Duffelse markt Antoon Verbeeck

07 januari 2020

Duffelaars kunnen van januari tot juni klein recycleerbaar afval naar de Recyclagemobiel van IVAREM brengen. De Recyclagemobiel zal elke eerste dinsdag van de maand tussen 8 en 12 uur aanwezig zijn op de markt in Duffel. Inwoners kunnen er terecht met klein recycleerbaar afval zoals kurk, KGA, vlak glas, klein elektro, frituurolie en -vet, klein sloophout, enzovoort. Belangrijk is dat het recycleerbaar afval in een draagtas of boodschappentrolley past. Met afvalstoffen die groter zijn, kan je terecht op het recyclagepark. “Duffel scoort jaar na jaar zeer goed qua afvalcijfers. In 2018 bedroeg de gemiddelde hoeveelheid restafval 100,66 kg per inwoner. Het gemiddelde voor de regio bedroeg 130,37 kg per inwoner. We blijven echter ambitieus en vinden het belangrijk om te blijven inzetten op afvalpreventie en recyclage. Door een brengpunt te organiseren op onze eigen markt willen we het de Duffelaar makkelijker maken om te sorteren. Na zes maanden maken we een evaluatie en bekijken we of de recyclagemobiel na juni blijft bestaan of niet”, aldus milieuschepen Theo Boel (N-VA). Meer info op www.ivarem.be/recyclagemobiel.