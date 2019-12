Recordjaar voor kringloopcentrum Opnieuw & Co: “Over 7 miljoen kilogram aan goederen” Antoon Verbeeck

10 december 2019

13u47 0

Kringloopcentrum Opnieuw & Co heeft nu al zijn record verbroken qua kilo’s ingezamelde goederen per jaar. De vzw, met vestigingen in Duffel, Lier en Nijlen zamelde de voorbije maanden al zo’n 7 miljoen kilogram aan goederen in. “We verwerkten nu al meer dan 300.000 kilogram meer goederen dan heel vorig jaar. Vorig jaar zaten we aan 6,7 miljoen kilogram” zegt Koen Goemans, directeur van Opnieuw & Co. “Ik ben ongelooflijk trots dat onze activiteiten in de lift blijven zitten. Onze mensen zetten zich dagelijks ontzettend hard in om herbruikbare goederen op te halen bij mensen thuis, textiel van deur tot deur op te halen en gevers met hun spullen te ontvangen in onze magazijnen.” Volgens onderzoek van het Nederlandse onderzoeksbureau TNO levert elke ingezamelde kilo goederen 1 kilo CO2 besparing op. “Opnieuw & Co bespaarde in 2019 dus al meer dan 7 ton CO2”, klinkt het nog.