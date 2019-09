Pyschiatrisch Ziekenhuis krijgt nieuwe naam en logo: “Benadrukken dat we universitair zijn” Antoon Verbeeck

23 september 2019

16u52 2 Duffel Het Psychiatrisch Ziekenhuis in Duffel gaat binnenkort verder onder de naam Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel. Begin oktober is de naamsverandering officieel en stelt de directie ook het nieuwe logo voor. “We willen de buitenwereld laten weten dat we een universitair ziekenhuis zijn en dat kan het best via een nieuwe naam”, klinkt het.

De samenwerkingsovereenkomst tussen UZA/UAntwerpen en vzw Emmaüs betekent dat het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel erkend wordt als universitaire dienst van UAntwerpen buiten het UZA en de toestemming krijgt om de benaming ‘universitair’ te gebruiken in al zijn communicatie. “Dit geeft aanleiding tot een formele naamsverandering van Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel naar Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel. De voordelen zijn: een meer transparante uitstraling en communicatie over het universitair karakter van onze organisatie, een sterkere positie als debatpartner, een betere zelfidentificatie van medewerkers van het ziekenhuis als onderdeel van een academisch geheel en het helpt ook bij het vinden van sponsors die actief een universitaire partner zoeken voor samenwerkingen. We lanceren deze naamsverandering op vrijdag 4 oktober tijdens de academische zitting, samen met onze academische partners UAntwerpen en UZA. Op deze dag stellen we ook het nieuw logo voor”, aldus Ingried Moerman, communicatieverantwoordelijke van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel.

Een dag na de lancering organiseert het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel een opendeurdag. “Er zullen op zaterdag rondleidingen zijn door het gebouw van wetenschappelijk onderzoek en bezoekers krijgen ook de hersencollectie te zien. Daarnaast is er de kunstrondleiding en een bezoek aan de afdeling elektroshocks. Kinderanimatie en foodtrucks zijn aanwezig en verschillende medewerkers en projecten stellen hun afdeling of werking voor.”