Provincie lanceert nieuwe kinderwandelingen Antoon Verbeeck

10 juni 2019

18u29 0 Duffel In natuurgebied Mosterdpot aan de Mechelsebaan in Duffel werd op pinkstermaandag de ‘Samen op pad’-kaart voorgesteld. Deze kaart bundelt kindvriendelijke wandel- en fietslussen in Mechelen, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden, Boortmeerbeek, Zemst en Willebroek.

Een van de nieuwe wandellussen is het Duffelse ‘Curieuzeneuzemosterdpad’, een wandelpad van anderhalve kilometer lang vol speeltuigen. Een gegidste wandeling, een vogelkijkwand en blotevoetenpad, ijsjes en een speelse weetjeszoektocht maakten er vandaag een feestelijk gebeuren van. “Voor velen zijn onze gebieden zoals Robbroek, Blaasveldbroek en Weerdse vijver nog onbekend terrein. We hopen dat ze die stukjes nieuwe wildernis op een boogscheut van Mechelen samen met hun kinderen komen ontdekken en daarnaast ook andere gebieden leren kennen. Er valt genoeg te beleven in de natuur”, aldus Wim De Maeyer, regiobeheerder van het Agentschap voor Natuur en Bos.

De overkoepelende kaart werd gerealiseerd binnen het strategisch project ORIOM (Open Ruimte In en Om Mechelen), een samenwerking tussen Regionaal Landschap Rivierenland, het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt vzw, met subsidies van de provincie Antwerpen. Naast het ‘Curieuzemosterdpad’ vind je ook nieuwe wandel- en fietstochten op maat van kinderen in het Mechelsbroek en de Gasthuisbossen in Sint-Katelijne-Waver.