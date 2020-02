Potentiële Oscarwinnaars krijgen plaatsje in filmaanbod Cinema Plaza Antoon Verbeeck

07 februari 2020

11u24 0

Het nieuwe filmprogramma van Cinema Plaza telt enkele potentiële Oscarwinnaars en enkele klassiekers. Onder andere 1917, Joker, Marriage Story, Judy en Little Women, allemaal films die dit weekend kans maken op een Oscar, behoren tot het aanbod. Minder recent, maar ideaal in de context van de nostalgische zaal is Singin’ in the Rain. Tijdens de Paasvakantie kan je met het hele gezin terecht in Cinema Plaza voor F.C. De Kampioenen 4: Viva Boma en Frozen II De kaskraker Bad Boys for Life van Vlaamse regisseurs Adil El Arbi en Billal Fallah sluit het filmseizoen in stijl af. “Op het programma staan ook ‘films met iets extra’ die je een nieuwe cinemabeleving beloven. Op 11 februari leiden regisseur Kenneth Mercken, ex-profwielrenner Sjef De Wilde en Nico Dierckx de Vlaamse film Coureur in. 6 maart kan je genieten van een reeks kortfilms 12/12 die live begeleid worden door het Bruno Vansina Jazzquartet. Ten slotte trakteert het Nederlandstalige nachtorkest De Delvers ons op een miniconcert voor de prachtfilm Control over het leven van Joy Division-zanger Ian Curtis op 10 maart.”, deelt Katja Geerts, programmator van Cinama Plaza, mee. Het volledige programma vind je op www.cinema-plaza.be.