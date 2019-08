Politietoezicht en infoborden voor veilig schoolverkeer Antoon Verbeeck

31 augustus 2019

Met het nieuwe schooljaar voor de deur, wil het lokaal bestuur Duffel de verkeersveiligheid verhogen in de schoolomgevingen. Sensibilisering en politietoezicht moeten ervoor zorgen dat het schoolverkeer veilig verloopt. “Tijdens september en oktober wordt ingezet op bewustmaking. Zo wordt aan weggebruikers gevraagd extra voorzichtig te zijn in het verkeer. Dit gebeurt via infoborden, sociale media, en de website van Duffel. De politie houdt daarnaast extra toezicht in de schoolomgevingen, en zet in op snelheidscontroles”, deelt burgemeester Sofie Joosen (N-VA) mee. “Met deze planmatige aanpak willen we de veiligheid in onze schoolomgevingen verhogen. De start van het nieuwe schooljaar is de ideale periode voor concrete acties. Veel kinderen en jongeren begeven zich dan terug op de baan. Het is dus het geknipte moment om verkeersveiligheid opnieuw in de kijker te zetten.” Na de acties zal het lokaal bestuur Duffel samen met de politie ook alle resultaten evalueren.