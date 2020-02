Politie vat vermoedelijke drugsdealer: “Naast cocaïne had hij ook XTC-pillen en vals geld op zak” Tim Van Der Zeypen

27 februari 2020

14u00 0 Duffel De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft een vermoedelijk drugsdealer opgepakt. Na zijn verhoor bij de onderzoeksrechter werd hij vrijgelaten onder voorwaarden. “Het onderzoek wordt wel verder gezet”, meldt het parket.

De vermoedelijk drugsdealer, een dertigjarige man uit Duffel, werd afgelopen maandag opgepakt in de buurt van een overlastplaats. “De man werd aangetroffen in zijn wagen. Hij had geen uitleg voor zijn aanwezigheid”, aldus de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “In de auto werd er verder ook drugs gevonden. Het ging onder meer om zes pakjes cocaïnepoeder en dertien XTC-pillen. Nog in de wagen lag er een alarmpistool.”

Valse eurobiljetten

Bij een latere huiszoeking vond de politie ook nog eens vier gsm’s, twee laptops en een grote hoeveelheid gripzakjes aangetroffen. De drugs, laptops, gripzakjes en in totaal zeven gsm-toestellen werden uiteindelijk door de politie en samen met het voertuig van de dertiger in beslag genomen. In het voertuig werden tot slot ook nog enkele valse eurobiljetten gevonden. “Het gaat om zeven valse briefjes van vijftig euro”, bevestigt het parket. “Ook deze werden in beslag genomen.”

De verdachte werd gearresteerd en werd inmiddels ook al voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Die laatste besloot om de dertiger vrij te laten onder strikte voorwaarden. Het onderzoek wordt intussen verder gezet door de lokale recherche van de politiezone Bodukap.