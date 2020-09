Politie klist hardrijder in zone 30: “48 kilometer per uur te snel”

Tim Van Der Zeypen

23 september 2020

12u15 0 Duffel De politiezone van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft bij een snelheidscontrole in de zone dertig een hardrijder geflitst. De chauffeur klokte af op 78 kilometer per uur.

De politie controleerde de autobestuurder in de Spoorweglaan in Duffel. De chauffeur mag zich binnenkort verwachten aan een dagvaarding van de politierechtbank. Hij riskeert een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro en een bijkomend rijverbod.

In de Spoorweglaan werden nog 240 andere bestuurders geflitst. Ze reden allen sneller dan dertig kilometer per uur. De politie controleerde naast de Spoorweglaan ook nog in de Mijlstraat en in Kwakkelenberg. Daar geldt een snelheidsbeperking van vijftig en dertig kilometer per uur. Zeven bestuurders werden er op de bon gezwierd.

Schoolomgeving

Ook in Putte en Bonheiden controleerde de politie op snelheid. In Putte weden er langs de Weynesbaan, waar je maximaal 50 km/uur mag rijden, in totaal 462 auto’s gecontroleerd. “54 van hen reden te snel”, meldt de lokale politiezone. “Een chauffeur klokte er af op 95 kilometer per uur.”

In Bonheiden stond de politie dan weer opgesteld langs de Kruisstraat, in de Guldensporenlaan en in de Korte Dreef. Het gaat om drie locaties waar er maximaal dertig kilometer per uur mag worden gereden. Tijdens die snelheidscontrole werden er samen 723 chauffeurs gecontroleerd en werden er 169 geflitst.

De controles werden uitgevoerd in een gericht actie van de politie op snelheidscontroles in schoolomgevingen.