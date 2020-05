Politie controleert meer dan 1.500 auto’s op snelheid Tim Van Der Zeypen

28 mei 2020

11u55 0 Duffel Bij twee verschillende snelheidscontroles in Duffel heeft de politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) in totaal 1.656 auto’s gecontroleerd.

De politie stond onder meer opgesteld langs de Hoogstraat en in de Guido Van Der Lindenlaan. Op beide plekken telt er een maximum toegelaten snelheid van vijftig kilometer per uur. Enkel in de Hoogstraat lieten autobestuurders zich vangen. 22 chauffeurs zullen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen verwachten. Een van hen klokte af op 75 kilometer per uur. In de Guido Van Der Lindenlaan hield iedereen zich keurig aan zijn snelheid.