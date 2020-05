Politie controleert 696 autobestuurders Tim Van Der Zeypen

26 mei 2020

Bij een snelheidscontrole van de politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) op de Lintsesteenweg zijn in totaal 696 chauffeurs gecontroleerd. “Er werden zeventien proces-verbalen opgesteld”, meldt de politiezone. Er werd ook één hardrijder genoteerd. De chauffeur klokte af op 85 kilometer per uur. Dat is maar liefst 35 kilometer per uur te snel. Deze chauffeur mag zich binnenkort aan een uitnodiging van de politierechtbank verwachten.