Politie controleert 1.688 chauffeurs op ruim twee uur tijd TVDZM

01 februari 2020

15u55 0 Duffel De politiezone van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft bij een snelheidscontrole op de Oude Liersebaan 1.688 chauffeurs gecontroleerd.

De actie duurde ruim twee uur. Zeventien chauffeurs reden sneller dan zeventig kilometer per uur en zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten. “Een van hen reed maar liefst 93 kilometer per uur”, zegt de politiezone nog. Zes autobestuurders werden aan de kant gezet. Zij moesten een ademtest afleggen maar bliezen allen safe. “Er werden ook nog drie proces-verbalen uitgeschreven voor andere verkeersovertredingen”, besluit de politiezone. “Een van was aan het rijden met de gsm in het hand, een andere chauffeur droeg zijn gordel niet en een bestuurder bleek niet orde te zijn met zijn nummerplaat.”