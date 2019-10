Pizzabakker veroordeeld voor sociale fraude... maar staat maand later opnieuw voor de rechter TVDZM

25 oktober 2019

De rechter in Mechelen heeft vrijdag een jonge pizzabakker (27) uit Duffel een geldboete van 24.000 euro waarvan enkel 8.000 euro effectief opgelegd. De jonge pizzabakker werd vandaag schuldig bevonden voor sociale fraude maar mocht het ook meteen opnieuw gaan uitleggen aan de rechter. “Bij een nieuwe controle-actie van de sociale inspectie, werd er opnieuw fraude gepleegd”, zei de Mechelse arbeidsauditeur op zitting. Deze keer ging het niet om vijf werknemers zoals bij de controle-acties in september 2018 maar om twee werknemers die niet correct waren inschrijven. “Het lijkt wel een bedrijfspolicy te zijn van de man”, besloot de auditeur. “Ondanks de verschillende controles, blijft hij maar verder doen.” De auditeur vorderde opnieuw een geldboete. Deze keer kan die oplopen tot 48.000 euro. De 27-jarige pizzabakker zelf vroeg een opslorping van straf. Een vonnis in deze zaak volgt binnen de maand.