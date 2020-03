Parkeerschijf is tijdelijk niet meer nodig in Duffel: “Geen vrijgeleide om onveilig of hinderlijk te parkeren” Antoon Verbeeck

26 maart 2020

14u28 0 Duffel Het lokaal bestuur Duffel is met parkeerbedrijf APCOA PARKING overeengekomen om tijdelijk niet meer te controleren op het parkeren in de blauwe zone. De maatregel geldt enkel voor parkeren op de daarvoor voorziene plaatsen met parkeerschijf.

“De parkeerdruk in enkele straten gelegen in een blauwe zone is sterk toegenomen doordat we zoveel mogelijk thuisblijven. Met deze maatregel wordt daaraan tegemoetgekomen. Bewoners kunnen nu de hele dag parkeren in de blauwe zone. Ook voor hulpverleners is dit een ontlasting”, vertelt Jos Hellemans (CD&V), schepen van Mobiliteit. De politie zal inbreuken zoals parkeren op voetpaden, fietspaden, oversteekplaatsen of gehandicaptenparkeerplaatsen blijven verbaliseren. De maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april. “Uiteraard is er ook nu geen excuus voor het innemen van parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. De tijdelijke maatregel is dus zeker geen vrijgeleide om onveilig of hinderlijk te parkeren”, stelt burgemeester Sofie Joosen (N-VA).