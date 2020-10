Pallet met roofing vat vuur op dak van nieuwbouwappartement Tim Van Der Zeypen

09 oktober 2020

16u45 4 Duffel De brandweer is vrijdagnamiddag moeten uitrukken naar de Handelsstraat in Duffel. Op het dak van een nieuwbouwappartement vatte een pallet met roofing vuur.

lees verder onder het filmpje.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

De brand werd opgemerkt omstreeks 15.20 uur en ging gepaard met felle vlammen en een hevige rookontwikkeling. “We merkten de rook al op tijdens het uitrukken in de kazerne”, zegt kapitein Chris Serneels van de brandweerzone Rivierenland.

De brandweer vatte de bluswerken aan via de ladderwagen, maar ook langs binnen. Het vuur was snel onder controle. “Nadien hebben we wel nog wat moeten nablussen”, besluit de brandweerkapitein. De schade bleef beperkt tot het pallet met roofing.

De brand ontstond vermoedelijk door werkzaamheden. Op het moment dat de brand uitbrak, waren er geen arbeiders meer aanwezig. Wel werden er eerder op de dag al dakwerken uitgevoerd. Bij de brand vielen er geen gewonden. Tijdens de interventie van de brandweer werd de Handelsstraat afgesloten voor het verkeer.