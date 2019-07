Oudste Duffelaar blaast 105 kaarsjes uit: “Haar geheim? Hard werken!” Wannes Vansina

14 juli 2019

12u00 0 Duffel Feest zondag in woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Duffel. Geboren en getogen Duffelaar Mit Van der Auwera vierde er haar 105de verjaardag met een familiefeestje. Ze is de oudste inwoner van het moment en de tweede oudste ooit.

“Hard werken op het veld, spek met goeie boter eten, optimistisch zijn, zingen en lachen. En een goede gezondheid natuurlijk”, verklapt een kleindochter het geheim van haar oma. Al spelen de genen ook mee. Vader werd 91, de broers respectievelijk 91 en 89. Mit heeft met 3 dochters, 6 kleinkinderen, 11 achterkleinkinderen en 3 achterachterkleinkinderen ook een rijke kroost.

De eeuwelinge werd op 16 juli 1914 geboren en groeide op in de boerderij van haar ouders in de Mijlstraat, samen met haar twee broers en zus. Ze huwde in 1936 met Eduard Sijmons – intussen al 33 haar overleden - en samen hadden ze een landbouwbedrijf in de Hoogstraat, waar ze driemaal daags de koeien melkte.

“Thuis was het werken werken werken, maar als ze wegging was ze een echte madam. Ze houdt daar nog altijd van, van kleding en haarzorg. Daarnaast geniet ze erg van bezoekjes”, vertelt jongste dochter Odille.

Mit woont elf jaar in Sint-Elisabeth. Ook een delegatie van het gemeentebestuur kwam op bezoek om Mit een gelukkige verjaardag te wensen.