Organisatie maakt zich klaar voor Punkrockfestival Tim Van der Zeypen

30 juli 2019

13u25 0 Duffel De organisatie achter Brakrock Ecofest is in het park van kasteelruïne Ter Elst in Duffel volop bezig met de laatste voorbereidingen. Dit weekend vindt het punkrockfestival er voor de achtste keer plaats. “We gaan opnieuw voor een uitverkochte editie”, vertelt organisator Kim Vervoort.

Dit jaar kon de organisatie achter het fesitval namen zoals Descendents, Propagandhi, The Toy Dolls, Less Than Jake, Good Riddance en Teenage Bottlerocket strikken. Het muziekfestival telt drie podia. Vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus zullen er in totaal meer dan 35 bands optreden. Ook al zijn er nog steeds tickets beschikbaar kan de organisatie nu al vooruit blikken op een ei zo na uitverkocht festival.

“Niet enkel mensen uit België maar ook heel wat buitenlanders hebben de afgelopen jaren hun weg naar ons festival weten de vinden”, zegt Kim nog. Ook dit jaar kan een deel van heb terecht op de festivalcamping in Walemstraat in de buurt. Zij kunnen met een shuttle naar het festivalterrein worden gebracht.

Ecofest

Elk jaar legt de organisatie de nadruk op een ecologisch aspect. Zo wordt er onder meer gebruik gemaakt van herbruikbare materialen en kunnen de bezoekers er organische voeding proeven met vegetarische en veganistische aspecten.

Nieuw dit jaar is de ingang van de punkrockfestival. “Die vertrekt aan het station van Duffel en loopt via een mooi aangelegd pad langs de Netedijk en de fietsostrade naar de ‘echte’ ingang van het festival. Op die manier kunnen de festivalgangers het festival betreden op een mooie manier”, besluit Kim.

Ticket kunnen nog steeds worden aangekocht. Zowel aan de kassa als op https://www.brakrock.be/nl/.