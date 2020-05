Opvang van Duffelse leerlingen in Cinema Plaza of de Kunstfabriek? Raadslid Groen is voorstander Antoon Verbeeck

05 mei 2020

14u41 1 Duffel Gemeenteraadslid Benjamin Van Wijnendaele (Groen) denkt dat extra infrastructuur van het lokaal bestuur de Duffelse scholen kan helpen bij de opvang van kinderen. Van Wijnendaele geeft onder andere Cinema Plaza en de Kunstfabriek aan als interessante locaties.

“Wanneer scholen klassen moeten ontdubbelen, omdat er maar 10 tot 14 leerlingen in een klaslokaal mogen zitten, dan zal een aantal Duffelse scholen onvoldoende plaats hebben. En dus moeten we tijdelijk ook publieke gebouwen innemen, in de eerste plaats om kinderen op te vangen die geen les hebben. Ik denk onder andere aan de sporthal, Cinema Plaza en de brandweerkazerne. Er zijn ook heel wat gebouwen die momenteel leeg staan, zoals de Kunstfabriek en de lokalen van jeugdbewegingen. Daar zijn mogelijkheden. Een sporthal of brandweerkazerne omvormen tot klaslokalen is niet evident, en de tijd dringt. Vandaag wordt de opvang al uitgebreid, op 15 mei gaan de scholen gedeeltelijk open. Daarom moeten we als lokaal bestuur nu al werk maken van die inrichtingen.”

“Geen vraag naar”

“Momenteel is daar nog geen vraag naar. Zowel de directeurs van de gemeentelijke scholen als andere onderwijsnetten die actief zijn in Duffel hebben aangegeven dat ze aan bijkomende infrastructuur geen behoefte hebben en rekenen op hun lokalen, refter en turnzaal”, reageert onderwijsschepen Lili Stevens (CD&V). “Moest een school toch nog vragende partij worden dan willen we zeker onderzoeken wat mogelijk is. Als de scholen dezer dagen komen aankloppen voor hulp, dan is dat hoofdzakelijk voor het gebruik van nadarhekken.”