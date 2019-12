Oppositiepartij Groen: “Gemeente verhoogt belastingen met 1,5 miljoen per jaar” Antoon Verbeeck

10 december 2019

09u30 0 Duffel Oppositiepartij Groen stelt zich vragen over de cijfers van de meerjarenplanning. De meerderheid, bestaande uit N-VA en CD&V, verkondigde dat deze legislatuur de personenbelasting niet in de hoogte zou gaan. Maar volgens Groen staan er wel andere belastingenverhogingen in het plan. De meerderheid bijt van zich af.

“Wie de cijfers van dichtbij bekijkt, stelt andere belastingverhogingen vast van ongeveer 9 miljoen euro in de komende zes jaar. Dat betekent concreet een fikse verhoging van 1,5 miljoen euro per jaar. Zo zal elk Duffels gezin meer dan 20 procent extra gemeentebelasting op zijn waterfactuur moeten betalen. Goed voor 216.000 euro extra gemeentebelastingen. Er komt ook een belastingreglement om onbebouwde bouwgronden te belasten”, zegt Staf Aerts, fractieleider van Groen in de gemeenteraad. “Dé klap op de vuurpijl is ongetwijfeld de belasting op bedrijven, die elk jaar 680.000 euro extra aan belastingen moet opbrengen. Het gaat hier niet enkel om de grote bedrijven. Elke Duffelse zelfstandige, zelfs wanneer het enkel om een bijberoep gaat, moet vanaf januari 2020 minimaal 89 euro betalen. Hiermee treffen de machtspartijen elke ondernemende Duffelaar. En dat net op een moment dat bijvoorbeeld bakkers het moeilijk hebben. We moeten net investeren in onze lokale middenstand en Duffelaars met ondernemingszin.”

Uitverkoop

“Tegelijkertijd plannen N-VA en CD&V ook nog eens een grote uitverkoop. Het is hun ambitie om in totaal voor 5,2 miljoen euro gebouwen en gronden te verkopen. Zelfs de site Pittoors in de Kapelstraat, recht tegenover het woonzorgcentrum en het dienstencentrum, staat binnenkort te koop. De huidige leegstand kan niet blijven duren. Maar zo’n strategische eigendom in het hartje van Duffel-Oost zouden wij alvast een andere bestemming geven, in plaats van hem simpelweg te verkopen”, zegt Groenraadslid Anne Resseler.

Hoopje

“N-VA en CD&V hebben er resoluut voor gekozen om de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing niet te verhogen. Dit zijn belastingen die elke inwoner en huiseigenaar moet betalen en hebben dus een grote invloed op elk gezin”, reageert burgemeester Sofie Joosen (N-VA). “We hanteren voor beiden het laagste tarief in het arrondissement Mechelen. Dat de oppositie dit liever anders zag hoeft niet te verbazen. Dat ze andere retributies waar effectief diensten tegenover staan op een hoopje gooien al evenmin. Onze gemeentelijke saneringsbijdrage op water evolueert al jaren mee met het Vlaamse maximum, ook toen Groen deel uitmaakte van het bestuur. Ook ondernemingen dragen al jaren bij aan de Duffelse samenleving, ook toen Groen deel uitmaakte van het bestuur. We hervormen nu net zoals in onze omliggende gemeenten die bedrijfsbelasting, niet alleen motorvermogen telt maar ook de oppervlakte, een evenwichtiger systeem. 88 procent van de bedrijven blijven trouwens in de laagste categorie. In ruil investeren we fors in onze lokale economie.”

Bouwgronden

“Aan grondeigenaars die geen intentie hebben tot bouwen vragen we inderdaad een bijdrage. Duffel telt nog 700 bouwrijpe percelen waarvan er zelden eentje op de markt komt. Te veel jonge gezinnen hebben het moeilijk om een betaalbare bouwgrond te vinden. Ook wat een kritische evaluatie van ons patrimonium betreft trekken we de lijn van de vorige legislatuur door. De inkomsten gebruiken we voor investeringen op vlak van duurzaamheid.”