Openluchtfilms van Cinema Plaza komen in augustus elke week naar andere buurt Antoon Verbeeck

27 juli 2020

08u58 5 Duffel Het Duffelse Cinema Plaza organiseert in augustus een reeks gratis openluchtfilms. Elke week worden er in een andere buurt films vertoont.

“Door de coronacrisis heeft Cinema Plaza de deuren vroegtijdig moeten sluiten, maar we zijn de Duffelaars niet vergeten”, zegt burgemeester Sofie Joosen (N-VA). “In augustus kan je elke dinsdagavond en op vrijdag 14 augustus afzakken naar een pleintje in jouw buurt voor een goeie openluchtfilm. Om 17:30 uur kan je van een familiefilm genieten. De recente filmklassiekers volgen om 20:30 uur.” Op het programma staan onder andere ‘La La Land’, ‘Parasite’, ‘Frozen II’ en ‘Dumbo’. Als buitenlocaties werden het Mouriaubos, kasteelruïne Ter Elst, de brandweerkazerne en onder de kerktoren van de Mijlstraat uitgekozen. Bij slecht weer wordt de film om 12 uur geannuleerd. “Elke locatie is ruim genoeg, zodat iedereen coronaproof van de film kan genieten. We houden het veilig, daarom vragen we je eigen stoel, dekentje, snack of drank mee te nemen en je mondmasker te dragen wanneer je rondloopt op het terrein”, aldus schepen van Cultuur Lili Stevens (CD&V). Reservatie & meer info: www.cinema-plaza.be/openlucht.