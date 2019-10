Openbaar onderzoek van Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bruul is gestart Antoon Verbeeck

30 oktober 2019

In het gemeentehuis kan je tot en met maandag 30 december het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bruul inkijken. Dit RUP bestaat uit een toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften, een plan bestaande toestand, een plan juridische toestand en het grafisch plan voor de deelgebieden. Het RUP is een update voor de aanleg van de Kapelbeemden. In het onbebouwde gebied laat het RUP 50 tot 77 wooneenheden toe. “Je kan bezwaren tijdens de ganse duur van het openbaar onderzoek overmaken aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, dienst omgeving en infrastructuur, Gemeentestraat, 21, te 2570 Duffel”, deelt het lokaal bestuur mee. “Er wordt een publiek infomoment op afspraak georganiseerd op donderdag 7 november van 18 tot 19.30 uur en op donderdag 14 november van 9 tot 12 uur.”