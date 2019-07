Opbrengst boekenverkoop bib brengt 1.841 euro op voor goed doel Antoon Verbeeck

02 juli 2019

15u16 2

De bibliotheek van Duffel organiseerde op 22 en 23 juni haar jaarlijkse tweedehands cd- en boekenverkoop. De opbrengst gaat dit jaar naar een scholingsproject van SISP (Sebastian Indian Social Projects) in Zuid-India. Naar goede gewoonte was de verkoop een groot succes: hij leverde in totaal 1841,70 euro op. Met de verbouwing van de bib voor de deur, was het aanbod dit jaar veel uitgebreider. Daarom wordt de opbrengst van de cd’s dit jaar uitzonderlijk besteed aan nieuwe aanwinsten voor de bibliotheekcollectie.