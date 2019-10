Onderzoeksrechter stelt dertiger in verdenking voor inbraak in leegstaand ziekenhuis Tim Van der Zeypen

22 oktober 2019

16u55 0 Duffel De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 34-jarige uit Nijlen in verdenking gesteld voor een inbraak in het leegstaand ziekenhuis van Duffel. De dertiger ging ervandoor met elektrisch materieel en is geen onbekende voor het gerecht. In 2017 mocht hij het ook al een keer gaan uitleggen aan de rechter na een gelijkaardige diefstal op een bouwwerf in Nijlen.

Het was een bewakingsagent, die het ziekenhuis in het oog houdt, die in de nacht van zondag op maandag alarm sloeg. Omstreeks 4.15 merkte hij twee onbekende mannen op in het ziekenhuis langs de Rooienberg. De politie werd ingelicht en ook de bewakingsagent ging poolshoogte nemen. Toen de inbrekers geconfronteerd werden met de bewakingsagent, sloeg het duo op de vlucht met een vluchtwagen.

In de loop van maandag kon de politie twee verdachten in beeld brengen. Onder meer dankzij de nummerplaat van het vluchtvoertuig. “Er werd een 34-jarige man uit Nijlen geïdentificeerd. Later op de dag volgde er een huiszoeking”, klink het bij het parket van Mechelen. Tijdens de huiszoeking werd niet enkel de dertiger aangetroffen maar ook de gestolen goederen. De 34-jarige werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor.

Vrij onder voorwaarden

Na zijn verhoor bij de politie, waarin hij de feiten toegaf, werd hij in de loop van dinsdagvoormiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. De man werd aangehouden maar werd na zijn voorleiding opnieuw vrijgelaten. Hij moet zich wel aan enkele voorwaarden houden. “Het onderzoek naar de feiten en de tweede verdachte worden intussen verder gezet”, besluit het parket.

Opmerkelijk is dat de 34-jarige geen onbekende is voor het gerecht. In 2017 moest hij zich ook al een keer gaan verantwoorden op de rechtbank in Mechelen, ook tooen ging het om diefstal. Hij ging er toen vandoor met sanitair en andere spullen van op een bouwwerf in Nijlen.