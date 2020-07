Ondernemers lanceren 3D-camera die aantal bezoekers op evenement telt Wannes Vansina

23 juli 2020

18u52 0 Duffel Drie ondernemers uit Duffel hebben een ‘people counter’ gelanceerd: een inhuurbare bezoekersteller voor evenementen. Met het camerasysteem hopen ze toch nog iets van hun jaar te make nu de sector volledig op apegapen ligt. “Dankzij onze toepassing weten organisatoren op elk moment precies hoeveel bezoekers aanwezig zijn”, zegt Axel Belmans (50).

De toepassing werd bedacht door Axel Belmans, Hidde Wouters en Thomas Crols, de drie vennoten achter Ledscreen-rental. De coronapandemie maakte hun agenda grotendeels leeg, dus gingen ze op zoek naar een manier om toch bezig te blijven. “Iedereen in onze sector is op plexiglas gesprongen, maar dat verhaal is intussen ook gedaan. We gingen dus op zoek naar iets nieuws.”

Ze kwamen uit bij een bezoekersteller voor evenementen, een toepassing die nu wordt gecommercialiseerd via Axse.be. Ze vinden daarmee niet volledig het warme water uit: denk maar aan de camera’s die de drukte registreren aan de kust of in winkels. Wel hebben ze een ander doelpubliek voor ogen: de gratis evenementen die gezien de geldende coronamatregelen goed in de gaten moeten zien te houden dat ze hun maximale bezoekersaantal niet overschrijden.

In real time

“Het 3D-camerasysteem laat toe om het aantal bezoekers op elk ogenblik te monitoren, ook als er verschillende in- en uitgangen zijn. We hebben ons systeem drie weken uitgetest op de markt van Duffel. Aanvankelijk telde ons systeem mensen die dicht bij elkaar liepen nog als een, maar intussen hebben we de software aangepast en kunnen we zeer nauwkeurig de in- en uitstroom meten.”

“Een organisator kan in real time bijhouden hoeveel bezoekers er zijn, maar ook achteraf in een logbestand zien hoeveel bezoekers er op elk ogenblik waren. Dit naar analogie van de decibelmeter op muziekevents. Zo kan de organisatie aan de bevoegde overheid aantonen dat de opgelegde bezoekersaantallen op elk moment gerespecteerd werden. De beelden worden niet opgenomen, enkel verwerkt door de telsoftware. Zo blijft de privacy steeds gewaarborgd”, verzekert hij.

Zomerbars

De drie denken in de eerste plaats aan gratis evenementen zoals zomerbars en concertjes, al meldde zich ook al een firma die interesse had voor een openbedrijvendag. In een latere fase volgen dan B2B-events en beurzen. Axse.be werkt nu al veel voor Easyfairs (onder meer de Nekkerhal, Antwerp Expo en Namur Expo). “Wanneer het maximum toegelaten aantal bezoekers bijna wordt bereikt, kan de organisator iemand aan de ingang zetten.”

“Indien gewenst kan het bezoekersaantal aan elke ingang weergegeven worden, daarnaast kan de telling ook online geraadpleegd worden. Dit stelt de organisatie in staat via hun website of sociale media het aantal personen weer te geven in de vorm van een druktebarometer”, besluit Belmans.

Meer informatie op axse.be.