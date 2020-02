Oeverherstelling van Duffelse Netedijk Antoon Verbeeck

07 februari 2020

De Vlaamse Waterweg nv gaat van maandag 17 februari tot en met vrijdag 28 februari een oeverherstelling uitvoeren aan de Netedijk. De werken vinden plaats op het stuk tussen de Gemeentestraat tot aan de doorgang naar de Nete aan Domein De Locht. “Omwille van de werken daar kunnen voetgangers en fietsers niet op de Netedijk. Je moet een omleiding volgen via de Liersesteenweg. Na 28 februari zal De Vlaamse Waterweg nv verder doorwerken op het grondgebied van Lier. In het voorjaar gaat De Vlaamse Waterweg nv eveneens oeverherstellingen doen in Duffel, maar dan aan de overkant van de Nete, de dijk vanaf kasteel Perwijs. De datum van deze werken wordt nog gecommuniceerd”, klinkt het bij het lokaal bestuur van Duffel.