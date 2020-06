Natuurfotograaf legt wolf in Duffel vast op unieke foto: “Plots stond die voor mijn camera” Antoon Verbeeck

08 juni 2020

20u46 54 Duffel De wolf die op zaterdag werd gespot in Duffel, dwaalde daar gisterenavond en vandaag nog steeds rond. Verschillende inwoners en natuurfotografen namen het dier op beeld, onder andere Jan Rottiers uit Rijmenam. Samen met een groep vogelspotters arriveerde hij gisteren rond 19 uur in Duffel. Zo’n drie uur later werd zijn geduld beloond.

“We hadden enkele sporen teruggevonden en hadden ons strategisch geplaatst. Plots zag ik zo’n 50 meter verder de wolf uit een bosrand komen. Veel tijd om een mooi beeld te nemen kreeg ik niet”, vertelt de natuurfotograaf, die zijn beelden deelde in een Facebookgroep waarin normaal alleen foto’s van vogels worden gepost.

“Voor deze wolf maakte ik graag een uitzondering. Het is de eerste keer dat ik een wolf in België op beeld kon nemen, laat staan één in mijn eigen regio. Dit was een uniek moment.” Volgens Jan Loos van Welkom Wolf is de kans onbestaande dat de wolf zich voorgoed in Duffel gaat vestigen.

Lees ook: Wolvenkenner Jan Loos: “Ik wéét wie Naya doodschoot. En dat hij weer klaarzit in een hut” (+)