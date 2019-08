Natural Highs Festival plaatst windturbine op Netedijk: “Ons muziekfestival moet zo groen mogelijk worden” Els Dalemans

22 augustus 2019

16u59 0 Duffel De Netedijk in Duffel krijgt er begin september een tijdelijke bezienswaardigheid bij. Het Natural Highs Festival plaatst er immers een grote windturbine. “Met dit proefproject willen we de verlichting op ons festivalterrein aandrijven. Het doel is om binnen enkele jaren volledig op groene stroom te kunnen draaien”, zegt Gert Vluymans namens de organisatie.

“Ons elektronisch muziekfestival ‘Natural Highs Festival’ is aan de achtste editie toe. We zijn gestart als klassieke fuif, maar omdat het aantal bezoekers alsmaar groeide, pakken we het sinds 2 jaar professioneel aan. Daar hoort voor ons ook de focus op duurzaamheid en hernieuwbare energie bij. We willen ons festival organiseren op een manier die zo weinig mogelijk invloed heeft op omgeving en milieu”, zegt Vluymans.

“We werken bijvoorbeeld al jaren met herbruikbare bekers, zetten extra in op recycleren, en meer. Voor onze editie van 2019 zetten we ineens een grote stap. We ruilen onze halogeen- en gasontladingslampen in voor meer dan 150 LED-armaturen. Het verbruik hiervan ligt ongeveer 8 keer lager dan bij standaard-verlichtingsinstallaties. Maar we gingen ook op zoek naar een alternatief voor onze dieselgeneratoren, waarmee we de afgelopen jaren onze lichtinstallatie aanstuurden. Zo kwamen we uit bij de mobiele windturbines van het bedrijf ‘Turn2Power’.”

Turbine op Netedijk

“De turbine wordt al één week voor de start van het festival op de Netedijk gezet, naast ons festivalterrein. Zo kan de molen al beginnen draaien -wind is immers niet altijd even voorspelbaar- en kan de opgewekte energie worden opgeslagen in lood-zuur-batterijen. Deze hebben dezelfde capaciteit als lithium-batterijen maar zijn voor een groot deel recycleerbaar. Deze batterijen zullen de verlichting aandrijven tijdens het festival op 6 en 7 september.”

“We zien deze mobiele windturbine als een proefproject, een eerste stap naar een festival dat volledig op groene stroom draait. We kunnen nu uitproberen wat met één turbine mogelijk is, en zo in de toekomst ook onze muziek, koelinstallaties en meer op een gelijkaardig systeem aansluiten. Een turbine aankopen is, zeker voor een kleiner festival als het onze, nog niet haalbaar. Met een verhuursysteem lukt het wel, bovenop betalen we ook een vergoeding voor de inname van een stuk van de Netedijk. Die meerkost is het ons echter waard, en we hopen dat andere festivals ons voorbeeld zullen zorgen. Wil wil, kan een verschil maken.”

Natural Highs Festival, op 6 en 7 september aan kasteel Ter Elst in Duffel.