Na faillissement KFC Duffel: gesprekken tussen gemeente en nieuwe vzw Antoon Verbeeck

29 april 2020

09u13 5 Duffel Het lokaal bestuur van Duffel en de nieuwe vzw Sporting Club Duffel zijn in gesprek. De vzw zag het levenslicht na Het lokaal bestuur van Duffel en de nieuwe vzw Sporting Club Duffel zijn in gesprek. De vzw zag het levenslicht na het faillissement van KFC Duffel

De ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Mechelen opende deze week het faillissement van de Koninklijke Football Club Duffel vzw. “Er zijn ondertussen al verschillende gesprekken geweest met een delegatie van de nieuwe vzw. Uit deze gesprekken blijkt een engagement van vzw Sporting Club Duffel om een doorstart te maken en deze situatie zo weinig mogelijk negatieve impact te laten hebben op jeugdploegen. Het financiële engagement voor een bijdrage aan het kunstgrasveld zal de nieuwe club ook overnemen”, reageert burgemeester van Duffel Sofie Joosen (N-VA).“Het nieuws van het faillissement kwam niet als een verrassing. De bekommernis van de gemeente Duffel gaat in de eerste plaats uit naar de jeugdwerking. Alle terreinen zijn eigendom van de gemeente. We hebben de voorbije jaren ook bijkomend geïnvesteerd in de infrastructuur voor de jeugdploegen, onder andere in een kunstgrasveld.”

Meer over Duffel

sport

sportdiscipline

voetbal