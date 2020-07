N-VA Duffel schenkt 500 euro aan VZW Klim Op



Antoon Verbeeck

27 juli 2020

09u33 0

De Duffelse afdeling van N-VA overhandigde een cheque van 500 euro aan de lokale vzw Klim Op, die zich inzet om kinderen en jongvolwassenen met een handicap te helpen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Bart Iliaens en Bart De Boeck van Klim Op namen de cheque in ontvangst. “Wij zijn heel blij dat N-VA Duffel aan ons heeft gedacht en we zullen het geschonken bedrag dan ook goed gebruiken. Lezers die weet hebben van kinderen of jongeren met een handicap die steun zouden kunnen gebruiken kunnen mij steeds bereiken", aldus voorzitter Iliaens, te bereiken via 0475/29.11.14. “Alle vragen positief beantwoorden is onmogelijk maar de voorbije 26 jaar hebben we heel wat mee kunnen helpen realiseren en dit blijven we ook in de toekomst nog verder doen.”

Meer informatie over Klim Op kan je vinden via VZW Klim Op op Facebook.