Minister Bart Somers bezoekt Cinema Plaza: “Lokale besturen gaan meer investeren in cultuur” Antoon Verbeeck

24 januari 2020

10u18 0

Vlaams Minister Bart Somers (Open VLD) bezocht op donderdag Cinema Plaza in Duffel. Als minister van Binnenlands Bestuur gaf Somers aan dat lokale besturen, onder de financiële impuls van de Vlaamse regering, meer gaan investeren in cultuur. “Het extra geld gaat niet enkel naar infrastructuur, maar ook naar cultuurverenigingen, cultuurgezelschappen en kunstprojecten. De cultuurinvesteringen stijgen met 300 miljoen en de exploitatie-uitgaven met 600 miljoen. De lokale besturen hebben van de Vlaamse overheid meer financiële ondersteuning en meer verantwoordelijkheid gekregen. Zoals ik de lokale besturen ken gaan ze daar duidelijk mee aan de slag. Wie vooraf sceptisch was dat de inkanteling van de sectormiddelen zou leiden tot minder financiële middelen voor de cultuursector heeft ongelijk gekregen”, sprak Somers. Niet toevallig werd Cinema Plaza uitgekozen als locatie. De oude cinemazaal werd door het lokaal bestuur van Duffel, met de steun van de Vlaamse Erfgoedpremie, onder handen genomen en omgetoverd tot een cultuurhuis.

