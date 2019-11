Meerjarenplan Duffel telt drie slokoppen: renovatie dienstencentrum, restauratie Ter Elst en bouw gymhal Belastingen stijgen niet, wél nieuwe heffing op onbebouwde bouwgronden Antoon Verbeeck

25 november 2019

18u27 0 Duffel Het Duffelse gemeentebestuur, bestaande uit N-VA en CD&V, heeft maandag zijn meerjarenplan voor. De renovatie van het lokaal dienstencentrum, de restauratie van kasteelruïne Ter Elst en de bouw van de gymhal slokken het grootste deel van het budget op. Ook een heffing voor onaangeroerde bouwgronden staat in de plannen. De gemeentebelastingen blijven gelijk.

Een aangename plek om te wonen, een zorgzame, propere en veilige gemeente, oog voor milieu en steun voor verenigingen en vrijwilligers: in een notendop de doelstellingen die de coalitiepartners voor het oog hebben met hun meerjarenplan.

Heel wat (langverwachte) projecten staan deze legislatuur op de stapel. Denk maar aan de restauratie van kasteelruïne Ter Elst (2,35 miljoen) en de uitbreiding van het Gemeentelijk Technisch Instituut Duffel (1,8 miljoen), zoals eerder bekend raakte.

Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Zo krijgt het dienstencentrum, in het oude OCMW-gedeelte aan de Kwakkelenberg, een renovatie van 2,33 miljoen. “Al heel wat verenigingen, onder andere Kind & Gezin, zijn er al aanwezig en wekelijks krijg ik een aanvraag van één of andere vereniging die er zich wil vestigen. Belangrijk aan het dienstencentrum is dat we een onthaal gaan maken voor zowel het centrum als het woon- en zorgcentrum. Ook de cafetaria wordt uitgebreid”, aldus voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Luc Van Houtven (CD&V). De subsidieaanvraag voor het project loopt nog. Zodra die rond is, kunnen de werken van start gaan, vermoedelijk in 2020.

Investeringen

De komst van een nieuwe fuifzaal (800.000) en gymhal (1,65 miljoen), een facelift van de bib, inclusief broodnodige lift (800.000) en een opwaardering van de noodwoningen (100.000) staan op de planning, net als tal van mobiliteitswerken, onder andere de heraanleg van Kiliaanstraat en Rooienberg. Voor verschillende investeringen rekent het lokaal bestuur op samenwerkingen met partners en subsidies.

Heffing op bouwgronden

In Duffel wordt de komende jaren niet alleen uitgegeven. Er komt ook geld in de kas. Zo start het lokaal bestuur met een activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden, een heffing die eerder al zijn intrede maakte in Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. “Betaalbaar wonen voor jonge gezinnen staat onder druk in onze gemeente”, zegt burgemeester Sofie Joosen (N-VA). “De Duffelse bouwgronden zijn schaars en vaak ook zeer prijzig. In 2020 willen we de heffing uitwerken. Het doel is om potentiële woonlocaties sneller beschikbaar te maken.”

Belastingen

Het lokaal bestuur kiest er voor om de personenbelasting (6,5 procent) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (724,18) niet te verhogen. “Ze zijn nog steeds de laagste van het arrondissement. De schuldgraad van het lokaal bestuur bouwen we af met 2 miljoen tegen 2025”, klinkt het nog.