Mechelsebaan afgesloten na ernstig ongeval met motorrijder TVDZM

10 september 2019

20u15 2 Duffel Bij een verkeersongeval op de Mechelsebaan (N14) is dinsdagavond een motorrijder gewond geraakt. De motorrijder botste met een personenwagen. De baan werd door de hulpdiensten afgesloten.

Het ongeval gebeurde omstreeks 18.30 uur. Beide bestuurders kwamen uit dezelfde richting en reden naar Mechelen. Ter hoogte van het kruispunt van de Mechelsebaan met Schaaruit ging het mis. Volgens enkele getuigen maakte de chauffeur van de personenwagen rechtsomkeer en botste hij bij dat manoeuvre tegen de motorrijder. Die kwam hierdoor ten val en werd weggeslingerd.

Hulpdiensten werden opgeroepen en kwamen ter plaatse. De motorrijder kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en later overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Over de toestand van het slachtoffer is momenteel nog niets meer bekend.

De Mechelsebaan werd na het ongeval afgesloten voor het verkeer. Onder meer voor de vaststellingen van het ongeval door de politie. Ook de wagen raakte bij het ongeval beschadigd maar de autobestuurder liep geen verwondingen op. Hij werd wel opgevangen. Zowel de motorfiets als de personenwagen moeten beiden worden getakeld. Tot die tijd blijft de Mechelsebaan afgesloten voor het verkeer.