Lokaal bestuur zet ‘Duurzame Duffelaar’ in de kijker: “Focus op ‘duurzame’ helden tijdens coronacrisis”



Antoon Verbeeck

27 september 2020

09u13 1 Duffel Tijdens de Week van de duurzame gemeente, van 18 tot en met 25 september, en de weken daaropvolgend zet het lokaal bestuur van Duffel duurzaamheid in al haar vormen in de kijker. Zes ‘duurzame helden’ worden extra belicht tijdens de campagneweek.

Naar aanleiding van de Week van de duurzame gemeente zet het lokaal bestuur van Duffel zes ‘Duurzame Helden’ in de kijker. Dit zijn Duffelaars of Duffelse verenigingen die in het dagelijkse leven bezig zijn met thema’s als armoede, gezondheid, welzijn, milieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid, consumptie, en mondiale samenwerking. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) organiseert deze campagne nu voor het vijfde jaar. “Dit jaar neemt ook onze gemeente deel en legt daarbij de focus op ‘duurzame helden’ die tijdens de coronacrisis initiatief ondernemen om de medemens en/of ons klimaat te helpen. We zetten nu slechts zes ‘duurzame helden’ in de kijker, maar zijn er zeker van dat het niet bij deze zes blijft”, zegt schepen van lokaal mondiaal beleid Luc Van Houtven (CD&V).

Brochure

Je vindt de Duffelse helden terug op www.duurzamegemeente.be/gemeente/duffel-2020. Het lokaal bestuur bracht een campagnebrochure uit met de titel ‘De Duurzame Duffelaar’, waarin het onder andere de zes ‘duurzame helden’ van dit jaar bekendmaakt. Deze brochure belandt in elke Duffelse brievenbus. Enkele horecazaken ontvingen ook een pakket met bierviltjes, met weetjes en actietips rond de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.