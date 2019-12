Lokaal bestuur vindt bouwpartner voor nieuwe gymhal: “Werken starten begin volgend jaar” Antoon Verbeeck

09u52 6 Duffel Het lokaal bestuur van Duffel heeft een aannemer gevonden voor de bouw van de nieuwe gymhal aan de Rooienberg. Het bouwproject, dat een kostenplaatje van iets meer dan 1,5 miljoen euro heeft, gaat in de eerste helft van 2020 van start. In 2021 opent het complex de deuren.

De bouw van de nieuwe Duffelse gymhal op het gemeentelijk sportcentrum aan de Rooienberg kan van start gaan. De Lierse bouwonderneming dhulst’ zal de gymhal ontwerpen en realiseren. Het budget voor de bouw bedraagt in totaal 1.525.500 euro. “Als lokaal bestuur is het onze taak om zo veel mogelijk Duffelse kinderen in ideale omstandigheden te laten sporten. Daar hebben we al heel wat voor gedaan, denk maar aan de nieuwe sporthal en de kunstgrasterreinen aan KFC Duffel en KVV Duffel. Met de bouw van de gymhal kunnen we nog eens honderden Duffelse kinderen de juiste infrastructuur aanbieden. Ik kijk heel erg uit naar de realisatie”, zegt burgemeester Sofie Joosen (N-VA).

Verenigingen

“Voor de realisatie van de nieuwe gymhal werkt het lokaal bestuur samen met turnvereniging Oefening Geeft Kracht. Deze vereniging neemt de toestellen en de inkleding van de gymhal voor haar rekening. “Oefening geeft Kracht huurt momenteel nog ruimte in de gemeentelijke zalen en diverse sporthallen. Dat zorgt voor een versnipperd lesaanbod en grote tijdsinvestering voor de op- en afbouw van toestellen. Dankzij de nieuwe gymhal komen er een heel aantal uren vrij in de gemeentelijke zalen. Daardoor kunnen andere verenigingen in de toekomst die turnzalen ook gebruiken”, klinkt het.

Nieuwe prijs

Een eerdere poging tot aanbesteding was geen succes. Het lokaal bestuur had toen voor de realisatie van het project een budget van 750.000 euro voor ogen, wat voor geïnteresseerde bouwpartners een afknapper was. De enige offerte die bij het lokaal bestuur in de bus kwam, was er één met een budget van 1,7 miljoen. De prijs voor de bouw van de gymhal werd daarom aangepast. De werken van de nieuwe gymhal starten in de eerste helft van 2020 en zouden ongeveer een jaar duren.