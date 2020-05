Lokaal bestuur roept op: “Twijfel niet om contact op te nemen met sociale dienst” Antoon Verbeeck

05 mei 2020

10u47 0 Duffel Het lokaal bestuur van Duffel roept op om niet te twijfelen om contact op te nemen met de sociale dienst. “ Onze sociale dienst staat klaar om Duffelaars te informeren en wegwijs te maken”, klinkt het.

“Ik ben zeker dat de effecten van de maatregelen om het coronavirus in te dammen sommige gezinnen en individuen extra kopzorgen kunnen bezorgen. Deze kunnen van financiële aard zijn, maar ook het psychosociaal welzijn wordt bij velen van ons extra op de proef gesteld. De sociale dienst kan een luisterend oor bieden, gericht doorverwijzen en bijstaan waar nodig. Het uitstellen en misschien opbouwen van allerhande (financiële) problemen kan in deze periode best vermeden worden”, aldus schepen Luc Van Houtven (CD&V).

Neem op een veilige manier contact op met de algemene sociale dienst door te bellen naar 015 31 12 02 of door te mailen naar socialedienst@duffel.be. Indien het noodzakelijk is, maken ze een afspraak met je. Voor vragen in verband met thuiszorg kan je terecht op 015 30 99 40 of via thuiszorg@duffel.be.