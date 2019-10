Lokaal bestuur ontvangt jubilarissen van augustus en september Antoon Verbeeck

08 oktober 2019

09u43

Duffelse jubilarissen die 50, 60, 65 of 70 jaar gehuwd zijn krijgen een ontvangst in het gemeentehuis. Eventueel kunnen ze ook kiezen om thuis bezoek te ontvangen van een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen. Op maandag 7 oktober waren de jubilarissen van augustus en september, die een ontvangst in het gemeentehuis wensten, aan de beurt. Zes koppels werden ontvangen. Guido Wagemans en Irma Vercammen, en Dirk Vereecken en Diana Leplat vierden een diamanten huwelijksverjaardag. De koppels Helmut Frühwirth en Josée Van den Broeck, Leonard Poortmans en Maria Wouters, Henricus Van Hoof en Anne Van Loven, en Marcel Van Goolen en Christiana Bastaens zijn dit jaar 50 jaar getrouwd.