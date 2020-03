Lokaal bestuur Duffel ondertekent bomencharter: “Streven naar meer bomen op Duffels grondgebied” Antoon Verbeeck

09 maart 2020

Het lokaal bestuur van Duffel ondertekent deze week het bomencharter, een instrument om meer bomen aan te planten in Vlaanderen en dat symbool staat voor de collectieve strijd die gevoerd wordt tegen de klimaatopwarming. Op deze manier wil het lokaal bestuur inzetten op een duurzaam klimaatbeleid, want bomen bieden bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming en zorgen voor een betere luchtkwaliteit. “Het lokaal bestuur streeft ernaar om zoveel mogelijk bijkomende bomen te bekomen op het grondgebied van Duffel tijdens de huidige bestuursperiode”, zegt Theo Boel (N-VA), schepen van Milieu en Natuur. “Dit zijn niet enkel bomen die door het lokaal bestuur aangeplant worden, maar ook bomen aangeplant door burgers, verenigingen, enzovoort.” Op donderdag 12 maart zal het lokaal bestuur het bomencharter samen met enkele andere gemeenten plechtig ondertekenen op het gemeentehuis in Puurs-Sint-Amands tijdens het feest van de boom.