Lokaal bestuur Duffel biedt nestkasten aan voor de koolmees en pimpelmees in de strijd tegen eikenprocessierupsen Antoon Verbeeck

25 september 2020

10u26 1 Duffel Het lokaal bestuur van Duffel komt na een verkoop van streekeigen struiken en bomen nu ook met een verkoop van nestkastjes op de proppen. De kastjes moeten onderdak bieden aan de koolmees en pimpelmees, de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups.

Ook dit jaar organiseren het lokaal bestuur, Natuurpunt en de milieuraad de verkoop van streekeigen struiken en bomen. De gemeente voegt nu ook nestkastjes voor koolmees en pimpelmees toe aan het aanbod. “Dit doen we om meer nestgelegenheid te creëren voor de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Hoe meer eikenprocessierupsen er verdwijnen in de buik van een mees, zoveel minder moeten wij er bestrijden”, zegt schepen van Milieu Theo Boel (N-VA). Voor een nestkast tel je 22 euro neer. Oppositiepartij Groen, dat de verkoop van nestkasten al opperde in de gemeenteraad, hoopt dat het lokaal bestuur ook zelf op strategische plaatsen kastjes zal hangen.

Het volledige aanbod, zowel van de nestkasten en de planten vind je op www.duffel.be/behaag2020. Bestellen kan tot en met vrijdag 30 oktober via de site. Betalen doe je bij het onthaal in het gemeentehuis tijdens de openingsuren of via overschrijving op IBAN BE94 0000 0196 0814 (met vermelding van je naam en ‘Behaag’). Het plantmateriaal, bijenhotel of nestkast dien je af te halen op zaterdag 28 november tussen 10 en 12 uur in het technisch centrum, Norbertijnerlei 40. Er wordt geen herinnering uitgestuurd van je bestelling.